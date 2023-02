Il trasferimento di Nicolò Zaniolo dalla Roma al Galatasay fa discutere in Turchia, con il Paese alle prese in queste ore con il dramma del terremoto (che ha colpito anche la Siria). In questo senso, tanti tifosi turchi hanno commentato l’operazione con occhio critico: "Tutti quei soldi andavano dati alle vittime del terremoto, peccato, peccato. Almeno gli orfani beneficiavano, i senzatetto”, ha scritto un tifoso".



COMMENTI NEGATIVI - E ancora: “Nulla da dire se il Galatasaray darà 15 milioni di euro per Zaniolo. In questi giorni bui in cui anche una sola coperta o una scodella di zuppa calda è vitale. Se la notizia è vera, quel denaro dovrebbe essere trasferito nella regione del terremoto, e per di più, un aereo privato sarà rimosso, rimuovere quell’aereo a beneficio delle vittime del terremoto”. "Non credo sia necessario in questo momento…", la stoccata di un altro supporter sui social. Ci sono ovviamente anche commenti positivi per l’arrivo del talento azzurro in Turchia.