Zaniolo resta a Roma, da separato in casa e in guerra coi tifosi. Molti hanno attaccato anche Gaspare Galasso, il miglior amico di Nicolò "colpevole" di aver difeso il calciatore sui social dopo i fischi col Genoa.

Pochi minuti fa Galasso su Instagram ha risposto ai tanti insulti: "Io ho semplicemente chiesto di avere rispetto e di non fischiare chi ha dato tutto… e chi in un momento del genere aveva bisogno di essere abbracciato non fischiato sopratutto se la squadra vince ,ma del resto sto rispondendo a “tifosi” che minacciano e inseguono fino a casa un ragazzo di 23 anni per uno sport , ma cosa ci dobbiamo dire ancora ? Avete superato ogni limite non sapendo delineare una linea tra sport e vita privata e siete degli animali senza rispetto per l’essere umano,umanamente zero.E vi salutò dicendo l’ultima cosa dopodiché vi blocco tutti “sbagliare è’ umano,voi siete disumani”