Dentro o fuori? Il dubbio ha pervaso Trigoria per ore. Zaniolo alla fine sarà dentro la lista Uefa per un motivo preciso: la sua è una presenza formale (è nell’elenco dei giovani formati in Italia). Era e resta comunque fuori dal progetto della Roma. È stato inserito perché alla luce i paletti della UEFA non avrebbe avuto senso escluderloA fargli posto sarà Camara, uscito dai radar di Mourinho. Una mossa a sorpresa dopo che ieri la Roma aveva lasciato trapelare l’inefficacia della lettera scritta da Nicolò sulla decisione di lasciarlo fuori dal progetto tecnico. Solo parole. Il fatto che Zaniolo sia dentro una lista ufficiale evidenzia il contrario. Oggi il calciatore dovrebbe allenarsi in gruppo anche se difficilmente tornerà tra i convocati, almeno per il momento. La sua lettera non è stata gradita dai Friedkin che l’hanno ritenuta tardiva e poco convincente. Tuttavia la possibilità di un’azione di mobbing nei confronti del club ha convinto la società a usare cautela. Dentro la lista anche Wijnaldum, Lllorente e Solbakken.