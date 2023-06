Una partita per tornare a brillare e mettersi alle spalle tutti i problemi del passato perché sì, il rapporto frae la Nazionale diandava sanato e l'occasione di questa sera in Nations League contro la Spagna non va sprecata. Il talento ex-Roma oggi alsalvo sorprese partirà da titolare e ritrovare spazio con gli Azzurri dopo una seconda parte di stagione a singhiozzo in Turchia (nonostante il titolo vinto) potrebbe servire anche a sbloccare un'estate di mercato che si preannuncia incandescente, ma che al momento è partita fin troppo in sordina.Milan, Tottenham e Barcellona, che si erano mosse a gennaio provando a strapparlo alla Roma oggi non sono più in corsa anche perché, soprattutto le prime due, hanno detto addio per diversi motivi ai due dirigenti, Maldini e Paratici, che stimavano parecchio il classe '99. Le sirene della Premier League portano a Everton e Bournemouth, club che non giocano le coppe e che porterebbero Zaniolo lontano da quello che è il suo obiettivo.Idee che nella testa dell'esterno italiano lo riporterebber volentieri in Italia e in Serie A.che stava subendo a Roma, ma dall'Italia non se ne sarebbe mai andato.presente nel suo contratto è lì a testimoniare proprio la possibilità di liberarsi al momento del bisogno. Con il Galatasaray presto si accenderà un'asse di mercato importante che porta alla Juventus e che, ma quello bianconero dovrà essere un mercato che farà di necessità virtù. E allora se l'asse col club turco dovesse scaldarsi e se arrivassero davvero le offerte previste per Federico, allora anche per Zaniolo potrebbero aprirsi spiragli per un ritorno in Italia e proprio in quella Juve già sfiorata in passato.