Un interesse di lunga data, che in estate potrebbe trasformarsi in trattativa, dopo il tentativo andato a vuoto lo scorso gennaio. Riavvolgiamo il nastro, torniamo agli ultimi giorni della finestra di mercato invernale: l'attaccante azzurro spingeva per lasciare Roma, tra i club pronti ad accoglierlo,, come raccontato da Calciomercato.com e confermato dal suo agente Claudio Vigorelli a Relevo: "lo confermo, a loro piaceva, ma per motivi economici non era un'operazione fattibile.in Italia e in Premier League. Lo cercavano, ma la chiamata del Galatasaray è stata subito accolta con grande entusiasmo".A spuntarla è stato il Galatasaray, con un'operazione(legati a performance sportive di squadra e personali, metà dei quali facilmente raggiungibili)(2 milioni in caso di cessione sopra i 20 milioni, oppure il 20% sulla differenza di futura vendita sopra i 16,5). L'ex Inter, che ha firmato un contratto fino al giugno 2027 da 3,5 milioni netti più bonus, in Turchia si è ambientato anche se è partito solo una volta da titolare, come dimostrano i 3 gol in 7 partite di campionato (contro Kasimpasa, Adana Demirspor e Kayserispor),Il Galatasaray guida la Super Lig con 70 punti, tre in più del Fenerbahçe e cinque in più del Besiktas, che nel weekend ha vinto lo scontro diretto 3-1, nonostante il gol di Icardi. In Turchia la squadra campione accede ai gironi di Champions League, la seconda si qualifica per il secondo turno di qualificazione dell'Europa che conta.Il Milan è spettatore interessato.. I due si sono dati appuntamento a giugno quando il club rossonero valuterà con attenzione se pagare la clausola da 35 milioni presente nel contratto con il Galatasaray. Molto dipenderà dalla qualificazione dei rossoneri alla prossima Champions League cheDi certo Zaniolo è nei piani del Milan, al momento mancano solo le condizioni.