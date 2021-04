E' rottura tra Nicolò Zaniolo e Chiara Nasti. Nelle scorse settimane - secondo quello che riporta il Tempo - il calciatore della Roma e l’influencer di Napoli avevano svelato il loro amore, postando sui propri profili social diverse foto di coppia - corredate dal più classico e tenero dei “Ti amo amore mio” - e svelando in particolare un tatuaggio con il cuore che si sono fatti entrambi. Ma ora i due si sarebbero lasciati. Sugli account Instagram dei due sono state rimosse tutte le foto dove apparivano insieme e inoltre non si seguono più. In passato a Zaniolo, con la precedente fidanzata Sara Scaperotta, era accaduto diverse volte di allontanarsi e poi ritrovarsi insieme. E proprio dall’ex Sara il giovane Nicolò avrà un figlio: la ragazza è incinta e nei prossimi mesi darà alla luce un maschietto, il cui nome sarà Tommaso.