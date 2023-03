L'ex Roma Nicolo Zaniolo, passato al Galatasaray durante la finestra invernale di mercato, parla del suo futuro, che vorrebbe fosse ancora in Turchia, nonostante l'interesse dei top club italiani. Queste le sue parole a Hurriyet: "Non ho alcuna intenzione di stare qui per aspettare un’offerta e andare via alla fine della stagione. Voglio vincere il campionato e giocare in Champions con il Galatasaray".



NE' MILAN NE' PREMIER - Su Zaniolo c'è da sempre l'interesse del Milan, con Maldini e Massara che hanno provato a prenderlo nel mercato da gennaio, ma anche dei club di Premier League, con Tottenham e Bournemouth che ci hanno provato a lungo nella scorsa sessione.



LA CLAUSOLA - Nel contratto che Zaniolo ha firmato è inserita una clausola rescissoria che scenderà nel tempo: 35 milioni di euro in estate, mentre tra i 28 e i 30 milioni nel 2024 e tra i 23 e 25 l’anno dopo.