Ultime ore di isolamento per Nicolò Zaniolo: scadono oggi i 21 giorni di quarantena dopo la positività al Covid. Il tampone a cui si è sottoposto venerdì scorso ha riscontrato una carica virale bassa, ma da domani Zaniolo, che è sempre stato asintomatico e ha lavorato nella palestra che ha nella sua nuova casa, potrà uscire. Prima andrà a Villa Stuart per sottoporsi alle visite di idoneità e poi potrà ricominciare ad allenarsi a Trigoria. Un piccolo incidente di percorso sulla strada del recupero previsto per metà aprile.