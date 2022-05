La storia d'amore fra Chiara Nasti e Nicolò Zaniolo è andata agli archivi da tempo. La bellissima modella e influencer non solo ha da oltre un anno cambiato vita e compagno fidanzandosi con Mattia Zaccagni (passato poi alla Lazio la scorsa estate) con cui avrà presto un bambino (maschio come da gender reveal fra le polemiche all'Olimpico). Quando però una storia finisce e la bella passa da un rivale cittadino all'altro, lascia ampio margine a sfottò e ulteriori cadute di stile.



Come il coro che i tifosi della Roma hanno cantato durante la festa per la Conference League: "Il figlio di Zaccagni è di Zaniolo" a cui il fantasista romanista ha reagito con un sorriso e senza smorzarne i toni.



Un coro e una reazione che ha toccato nel profondo anche la stessa Chiara Nasti che sui social ha reagito con un commento altrettanto volgare sul suo ex fidanzato Zaniolo: "Con quel gamberetto non si sa come già ne abbia avuto uno...".



