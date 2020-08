La nuova Roma riparte da Nicolò Zaniolo. Rientrato dalla vacanza in Sardegna, domani il giovane talento italiano si sottoporrà al test del tampone per il coronavirus. Intanto procede la trattativa per il rinnovo del suo contratto: in questa stagione grazie ai bonus ha guadagnato 2,2 milioni di euro netti. Sempre secondo la Gazzetta dello Sport, la volontà di entrambe le parti è quella di trovare un accordo entro l'inizio della prossima stagione.



Sono già partiti i primi contatti fra l'entourage del calciatore e quello della famiglia Friedkin, che ha scelto una foto di Nicolò nei giorni dell’acquisto del club. Arrivare al tetto di retribuzione previsto (3 milioni più bonus) non sarà affatto un problema: bisognerà vedere se si inserirà una clausola di rescissione, anche se al momento non è prevista.