Nicolò Zaniolo è stato protagonista insieme a cinque bambini di un video pubblicato per promuovere l'iniziativa 'AS Roma Junior Reporter'. Il numero 22 ha risposto a molte domande parlando anche di Francesco Totti: "E' una leggenda, un campione. L'idolo di tutti i tifosi romanisti e non solo. Per lui provo tanto ammirazione. Ogni tanto riguardo i suoi video ed era veramente forte". A Nicolò è stato chiesto anche di raccontare le sensazioni dopo il suo primo gol all'Olimpico: "Una bellissima emozione. Sentire tutto lo stadio che grida il tuo nome mentre la palla entra in porta. E' un sogno che avevo fin da bambino quindi è stato un giorno bellissimo". Scherzando sul suo ruolo in campo ha detto: "Non si capisce bene. Posso fare l'attaccante, l'esterno o la mezz'ala" chiedendo poi al bambino quale quale dovrebbe essere quello definitivo. "Un'ala avanzata" ha risposto lui.