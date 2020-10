Un rinnovo sotto l'albero? No, non è il nuovo titolo di qualche cinepanettone, ma può diventare il regalo di Natale per Nicolò Zaniolo. Come riporta la Gazzetta dello Sport, i Friedkin vogliono presentare una nuova offerta al gioiello ex Inter, confidando in una firma entro il 31 dicembre: contratto fino al 2025 e ingaggio da 3 milioni più bonus.