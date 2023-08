Nuove sirene inglesi per Nicolò Zaniolo. L'attaccante italiano del Galatasaray (classe 1999 ex Roma) è nel mirino dell'Aston Villa del ds Monchi, che intanto sta definendo la cessione del giovane trequartista inglese Aaron Ramsey (omonimo dell'ex juventino) al Burnley per 20 milioni di euro bonus compresi.