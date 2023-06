Nicolo Zaniolo ha il via libera del Galatasaray per tornare in Italia. Sul giocatore pende una clausola rescissoria di 35 milioni di euro, ciononostante il suo rientro in Italia sembra ormai ad un passo, magari dopo i preliminari di Champions League che la squadra turca dovrà affrontare. La Juventus è in pole position. Nel dialogo col club campione di Turchia è stato inserito anche Weston McKennie.