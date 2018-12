, le tre più famose, più temute, più attrezzate per l’ultima poltrona della Champions.. Si pensava che Milan e Lazio fossero più avanti e si immaginava che la Roma, una volta superata (?) la crisi, fosse la terza candidata. Errore.con 27 punti, 2 in più della Lazio battuta proprio a Bergamo, 3 in più di Roma, Sassuolo e Atalanta. Ma sempre in questo momento,. Per restare a buoni livelli su tutt’e tre le competizioni, Serie A, Europa League e Coppa Italia, la società aveva rinforzato la rosa con elementi di spessore. Tanto per dare l’idea, contro la Lazio erano in panchina Rigoni, Masiello, Barrow, Djimsiti, Pasalic, Gollini, Rossi, Adnan, Castagne, Reca, Pessina, Valzania e Tumminello. Qualche rincalzo, ma diversi titolari.Sembrano. Ma, i tre giocatori che il tecnico schiera in difesa partecipano alla manovra, avviandola, anche se gli interpreti sono diversi. Non solo:, poche reggono il suo ritmo e poche segnano così tanto., solo Juventus e Napoli hanno segnato di più (33 a 30), ha fatto 2 gol in più dell’Inter che in attacco ha, 6 in più del Milan che ha, 8 in più della Lazio che ha. E se alle spalle hai due creativi come Gomez e Ilicic il gol diventa più semplice.. Non come il Milan, che appena aveva trovato una sua identità l’ha smarrita; non come la Lazio, che vive di valutazioni in contrasto fra loro (per Lotito è da Champions, per Inzaghi no); non come la Roma, che passa da un tornado all’altro pur senza scomporsi.Sabato la squadra di Gasperini non ha una partita semplice, anche se i precedenti la confortano: gli ultimi cinque incontri di campionato contro il Genoa li ha vinti tutti, segnando sempre almeno 2 gol (15 totali). E anche la struttura attuale della squadra recentemente affidata a Prandelli può aiutare i bergamaschi, considerando che nelle ultime 11 gare ha sempre preso gol. E poi c’è un ricordo che stuzzica