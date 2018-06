Dagli studi di Sky, la firma della Gazzetta Umberto Zapelloni rivela un clamoroso retroscena su Allegri: "Una voce assicura che Galliani abbia chiamato il suo ex allenatore Allegri per sondarlo verso il Real Madrid. Un tentativo diretto dell'ex a.d. del Milan, per capire se Allegri fosse disponibile a tradire la Juve".