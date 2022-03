L'esterno dell'Atalanta, Davide Zappacosta, ha parlato a Sky Sport a un'ora dal fischio d'inizio della gara contro il Bayer Leverkusen, valida per il ritorno degli ottavi di finale: "Per il momento ci sono solo i nostri tifosi, per noi è un piacere e daremo tutto per loro. Dobbiamo fare una partita da Atalanta, vogliamo vincere senza pensare che abbiamo due risultati su tre. Non pensiamo a gestire il risultato, quando ci proviamo andiamo in difficoltà, giocheremo al massimo dall'inizio. Hanno perso Wirtz per un infortunio al ginocchio e ci dispiace ma hanno giocatori di livello, dovremo stare attenti. Se possiamo arrivare in fondo lo dirà il campo, stasera vogliamo dare un segnale. La Nazionale? Voglio dare il massimo per l'Atalanta, sono concentrato al nerazzurro fino al termine della stagione".