L'amministratore delegato del Genoa Alessandro Zarbano ha parlato a Sky Sport a pochi minuti dal calcio di inizio del match contro l'Inter: "Emergenza finita? Sì perché sono quasi tutti guariti, ma non si sono allenati, quindi da questo punto di vista non è conclusa. Contro l’Inter serve una prestazione da squadra come contro il Verona, dove si sono aiutati tutti e si è giocato da squadra".