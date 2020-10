Archiviato il bello ed importante pareggio ottenuto lunedì sera a Verona, il Genoa è pronto a rituffarsi in campionato.



Ad attendere i rossoblù domani sera a Marassi ci sarà l'Inter di Antonio Conte. Avversario tutt'altro che morbido che tuttavia non pare spaventare uno dei perni del collettivo ligure: ​"Loro sono come una casa - ha dichiarato al Secolo XIX Milan Badelj - stanno costruendo un piano dopo l’altro. È una squadra molto forte e con le idee di Conte. Però è una squadra che concede e noi dovremo essere pronti a sfruttare le occasioni che avremo. Sappiamo che ci sarà da soffrire, ma il Genoa visto a Verona ha dimostrato di non avere paura”.



Quello con i nerazzurri sarà il primo di una lunga serie di incontri ravvicinati che porterà il Genoa in campo per cinque volte in appena quindici giorni. Un tour de force in cui la componente fisica, dopo il ciclone-covid abbattutosi sul Grifone nelle scorse settimane, potrebbe giocare un ruolo fondamentale. Un problema che per Badelj, tuttavia, non pare esistere: "Sono sicuro che la nostra squadra troverà di volta in volta le energie e la forza per affrontare ogni partita. Sapremo gestire le forze e affrontare le gare sempre nel modo migliore".