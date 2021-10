Luciano Zauri, tecnico ex Pescara e Bologna (lo scorso anno ha guidato la Primavera rossoblu), è intervenuto a Lady Radio per parlare della partita di domani tra Lazio e Fiorentina, due delle squadre in cui ha giocato:



"La Lazio è una squadra temibile, con giocatori forti, ma la Fiorentina è una squadra che sa quello che vuole e come fare per ottenerlo. Ho avuto Venuti a Pescara, è un ragazzo che già allora aveva tutto per emergere, è affidabile. Mi piace anche Odriozola, troverà spazio. Biraghi? Per lui stesso discorso di Venuti, anche lui l'ho conosciuto a Pescara, è uno che lavora forte, non è capitano per caso".



VLAHOVIC - "La Fiorentina ha in mano un patrimonio e rischia di vederlo scivolare via. Da ex giocatore capisco lui, da tecnico capisco la società. Ora che siamo arrivati a questo punto, non c'è via d'uscita... Si doveva cercare di non arrivarci".