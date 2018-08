Massimo Ferrero furioso per il mancato arrivo di Simone Zaza, trasferitosi al Torino. Il presidente della Sampdoria tuona a RMC Sport: "E' stato un mercato ottimo, sono contento. C'è un procuratore molto scorretto e la gente scorretta non mi piace. Parlo dell'avvocato Bozzo. Ma a Zaza auguro il meglio. A Bozzo ricordo che le cattive azioni tornano sempre indietro. Mercato? Ci tengo a dirvi che noi non abbiamo venduto nessuno. Le uscite come Silvestre e compagnia bella sono figlie di una strategia comune. Ferrero non ha venduto nessuno, questo è il messaggio che voglio mandare ai tifosi. Abbiamo venduto Torreira, che era a fine corso, e Zapata, ma abbiamo preso nove giocatori. Rimpianti? No. I rimpianti deve averli chi non è venuto. Il rinvio delle partite? Le partite si rimandano, i morti no. Per me sono giornate di lutto".