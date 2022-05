Intervistato da 1 Station Radio, l'ex calciatore dell'Inter, Ze Maria, ha parlato della corsa scudetto tra i nerazzurri e il Milan.



"Per rivivere un Perugia-Juve, con la Lazio campione, ci vorrebbe il temporale di quell’anno (ride, ndr). Mio figlio è interista sfegatato, sarei molto contento se succedesse, ma non so se sarebbe giusto calcisticamente parlando, perché il Milan sta facendo benissimo, mentre l’Inter se lo è fatto scappare in più occasioni. Io, da ex Inter, spero che i nerazzurri vincano lo scudetto, ma non sarebbe giusto per il campionato che ha fatto il Milan".