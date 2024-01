Zeman attacca la Juve: 'Due gol in fuorigioco, so che si deve salvare'

Redazione CM

Zdenek Zeman, è polemica contro la Juventus. Non con la prima squadra dei bianconeri, però, come già accaduto in passato, questa volta, nel mirino dell'allenatore boemo c’è la Juventus Next Gen, la squadra U23 della Vecchia Signora, che attualmente milita nel girone B di Serie C, dove ha appena affrontato il Pescara proprio di Zeman. Alcune decisioni arbitrali, nel 4-3 a favore dei piemontesi, hanno fatto storcere (e non poco) il naso al tecnico del Pescara.



LE DICHIARAZIONI - “Il problema è che se prendiamo due gol in fuorigioco, con cinque ammonizioni per falli normali, poi diventa difficile giocare e fare risultato. So che la Juventus si deve salvare”, ha detto l’allenatore nella conferenza stampa di presentazione del prossimo big match contro il Perugia.