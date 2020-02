Nuova battuta infelice sul calcio femminile, questa volta ad opera di Zdenek Zeman. A margine della cerimonia della Panchina d’Oro, l’ex tecnico di Roma e Lazio ha risposto ad alcune domande sulla crescita del calcio femminile: "Vedremo se col calcio femminile si riuscirà a fare un altro passo avanti. È una questione di cultura? Anche, di solito le donne in Italia stanno in cucina. Se è grave ciò che ho detto? Non so se è grave, certo è che i maschi devono mangiare. In Italia ci sono tanti problemi già nel calcio maschile. Serie B e Serie C hanno grossi problemi, le donne di solito venivano sempre dietro nel calcio“.



SU JUVENTUS-FIORENTINA – "Ho visto anche la partita, sono due rigori che si possono dare: arbitri e VAR hanno deciso che sono rigori. Ci sono state tante altre cose in passato, era tutto un comprare. Questi si potevano dare e li hanno dati. Chi sta al VAR è sempre arbitro. Vanno trovate situazioni chiare, ce ne sono alcune che non lo sono né al VAR né all’arbitro. E lì decide l’arbitro, come è sempre successo. Ripercussioni sulla Fiorentina? Non credo. Alla prossima partita vince la Fiorentina e non ci sono problemi".