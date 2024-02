Zeman di nuovo ricoverato, calcio in ansia

Zdenek Zeman, operato una prima volta alla carotide, è stato nuovamente ricoverato in ospedale e potrebbe sottoporsi ad un altro intervento chirurgico. Come riporta Il Corriere della Sera, l'ex allenatore di Rome e Lazio è stato ricoverato per la terza volta nel giro di poche settimane a causa di un serio problema di salute. Zeman era stato operato qualche giorno fa per l'inserimento di alcuni stent, e proprio uno di questi avrebbe causato un rigetto per cui si potrebbe rendere necessaria una nuova operazione.



PRIMO RICOVERO E OPERAZIONE - Ricordiamo che il primo ricovero di Zeman risale al 12 dicembre, quando l'allenatore boemo fu vittima di un'ischemia transitoria, problema poi superato, tanto che dopo alcuni giorni Zeman tornò in campo per dirigere l'allenamento del Pescara. Dopo la prima operazione, Zeman avrebbe dovuto osservare un lungo periodo di assoluto riposo e proprio per questo il tecnico boemo ha rassegnato le dimissioni da allenatore del Pescara, che ha affidato la panchina al suo vice Bucaro.



FRA PESCARA, FOGGIA E LA CAPITALE - Zeman, nato a Praga nel 1947, ha legato la sua lunga cerriera di allenatore soprattutto a quattro squadre: il Foggia (allenato nel 1989-1994, 2010-11 e 2021-22), il Pescara (allenato nel 2011-12, 2017-18 e 2023-24), la Lazio (allenata nel 1994-1997) e la Roma (allenata nel 1997-1999).