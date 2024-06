Serbia-Inghilterra, scontri fra ultras prima della partita. Interviene la polizia, ma gli hooligans non centrano VIDEO

Getty Images

Mancano poco più di 3 ore al fischio di inizio di, una delle partite più sentite del girone D degli Europei di Germania 2024, ma la vigilia della gara a Gelsenkirchen si è incredibilmente accessa in cittàdelle due tifoserienotoriamente accese e per cui in città era già scattata l'allerta massima delle autorità locali.Secondo quanto riportato da Sky Uk gli scontri avvenuti all'esterno di un pub dove diversi tifosi serbi stavano godendosi una birra in compagnia, non sono però stati provocati dagli hooligans inglesi, bensì da

Albania and Serbia fans fight in Gelsenkirchen #euro2024 pic.twitter.com/Ezt8LUmswl — Euro 2024 (@TotalFootbol) June 16, 2024

Inevitabile la reazione, con lancio di sedie, sgabelli e tutto ciò che passava per le mani dei tifosi presenti in Germania.