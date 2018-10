Zdenek Zeman parla Radio Kiss Kiss: "L'inchiesta di Report? Sono cose brutte, che non riguardano solo la Juventus. I 36 scudetti esposti dalla Juventus allo Stadium? La Juve pensa di poter fare quello che vuole perché è la migliore squadra italiana da tempo. La legge dovrebbe essere uguali per tutti, ma le risposte di Agnelli fanno pensare che per loro non sia così. Gli arbitri? C’è sempre disponibilità degli arbitri verso la Juve. A Empoli, a parti invertite, l'arbitro non avrebbero dato il rigore. Il Var? Favorisce chi vuole come già fanno gli arbitri".