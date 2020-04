Zdenek Zeman elogia e dà un consiglio a Lorenzo Insigne. L'allenatore boemo ha dichiarato in un'intervista al Corriere dello Sport: "Oggi è il più forte calciatore italiano, uno dei pochi in grado di fare la differenza e l'ultima bandiera del calcio. Un napoletano che si sente tale e che spero resti nella sua città, come ha fatto Francesco. Solo che Totti, a Roma, non è mai stato contestato".