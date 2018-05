Zdenek Zeman , presente ieri all'Olimpico in tribuna per la finale di Coppa Italia, ha commentato così il successo della Juventus ai microfoni di Rai Sport . “Il risultato è troppo largo - le sue parole -, Donnarumma sui due gol ha qualche colpa, però è sempre un giocatore di prospettiva e che farà una grande carriera. Allegri? Ci si aspettava qualcosa in più dalla Champions . La Juve ci puntava e quest’anno non è riuscita ad andare avanti. Però penso che sette scudetti dicono che la Juve in Italia è ancora la più forte ".