Ritornato a guidare il Pescara in Serie C negli ultimi giorni di febbraio, Zdenek Zeman ha portato gli abruzzesi ai play-off della terza serie italiana. Ma aldilà dell'esito degli spareggi, il tecnico boemo è destinato a restare in riva all'Adriatico anche nella prossima stagione. Il rinnovo del contratto quindi, appare scontato.