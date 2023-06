L'avventura di Zdenek Zeman al Pescara dovrebbe proseguire anche la prossima stagione. Ciò nonostante la grande amarezza per l'eliminazione in favore del Foggia ai play-off di Serie C. A svelarlo è Daniele Delli Carri, ds del club abruzzese: "Ci siamo incontrati. C’è la volontà di continuare insieme - ha svelato l'ex collega a Rete8 -. Abbiamo parlato. L’idea è quella di ringiovanire ulteriormente la rosa cercando di patrimonializzare il più possibile. All’inizio della prossima settimana definiremo tutto. Il mister è animato da una grandissima voglia di rivalsa.