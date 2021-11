Zdenek Zeman, allenatore del Foggia, ha tagliato il traguardo delle mille panchine in carriera. E, tra i ricordi, non può non esserci il Pescara di Verratti-Insigne-Immobile: “Non dimentico tante partite del Pescara che venne in A, quando Verratti, Immobile e Insigne erano solo bambini e non ancora campioni d’Europa. Io mi sono divertito” le sue parole a la Gazzetta dello Sport.