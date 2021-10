Zdenek Zeman risponde ad Antonio Cassano. L'allenatore boemo lo aveva criticato per le parole su Totti (“Forse a Bari tra vent'anni qualcuno si ricorderà di lui"), ricevendo la pronta risposta (“Zeman parla dall'oltretomba”), oggi nella conferenza stampa alla vigilia della sfida contro il Picerno ha chiuso la polemica: “Non ho niente da dire a parte che non l’ho sentito, ma qualcosa me l’hanno detto. Comunque tra il dire e il sentire c’è differenza, ma resta che non ci faccio caso”.