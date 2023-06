Zdenek Zeman vuole tornare a lavorare con Alessio Curcio, suo pupillo ai tempi del Foggia. Ha già avvisato i dirigenti del Pescara, club col quale rinnoverà il suo contratto in scadenza a giugno. Delli Carri, ds degli abruzzesi, dovrà però lavorare sodo per accontentare il boemo: il Catanzaro non ha intenzione di cederlo in prestito. E c'è il pericolo Catania, neo-promosso in Serie C.