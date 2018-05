La notizia era nell'aria e ora è diventata ufficiale. Walter Zenga ha comunicato attraverso il proprio profilo Instagram il suo addio al Crotone, al termine di una stagione che ha sancito la prima retrocessione in Serie B della formazione calabrese. Zenga era subentrato al dimissionario Davide Nicola nel dicembre scorso e non è riuscito a salvare i rossoblù nonostante abbia collezionato un punto in più in classifica rispetto alla passata stagione.



"Grazie. Ci ho messo la passione. La professionalità. La serietà. È due mesi che non vedo i miei bimbi. Così fa male. Tanto male. CROTONE e i CROTONESI resteranno per sempre nel mio cuore. Ho l'amarezza dentro, ma anche la gioia di aver conosciuto persone splendide, disponibili e gentili. Quando si va al Sud si piange due volte: quando si arriva ma, soprattutto, quando si va via", il messaggio di Zenga ai suoi ormai ex tifosi.