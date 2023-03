"Ibra non ha raggiunto la sufficienza in questa partita. Mi sembrava molto macchinoso nei suoi movimenti. Mi piacerebbe capire il perché non è stato tanto in area di rigore. Mi aspettavo un Ibra più presente in area con Leao che gli poteva girare intorno, ma in realtà Ibra cercava molto di venire incontro e di legare il gioco della squadra. Chiaro che la prestazione non eccezionale di tutta la squadra ha inficiato anche sulla prestazione di Ibra dopo tanto che non giocava dall’inizio”. Così Walter Zenga a Sky.