Hoara Borselli, ex compagna di Walter Zenga, dice la sua a Chi sul rapporto tra l'ex allenatore del Cagliari e i figli: "Quando ci si lascia si soffre sempre in due: chi abbandona, appunto, e chi viene abbandonato. Mi auguro che tutto si risolva per il meglio. Walter è un capitolo lontano della mia vita. Siamo stati insieme cinque anni e onestamente non mi piace star qui a rilasciare dichiarazioni come “la ex di”. Ma qui si tocca un tema importante: non si parla di gossip, ma del rapporto tra padre e figli. Io mi ricordo quegli anni: soffrivano da entrambe le parti. Quando io sono stata con Walter lui aveva iniziato a fare l’allenatore in giro per il mondo. Ricordo che per tre anni siamo stati negli Stati Uniti: la distanza, quella enorme distanza, non ha certo aiutato a migliorare i rapporti. In cuor mio mi auguro che ritrovino la serenità. Ricordo la sofferenza da ambo i lati. Ed era tanta. Da entrambe le parti. Tifo per il loro bene. Walter? Per quel che mi riguarda è un capitolo chiuso: non l’ho mai più sentito".