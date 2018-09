L'ex-bandiera dell'Inter e allenatore, Walter Zenga ha parlato a Radio Anch'io Lo Sport della stagione dei nerazzurri e dell'attuale Serie A: "A volte bastano un risultato o due per cambiare il corso di una stagione. Con il Tottenham sembrava tutto negativo fino a 5' dalla fine, poi sono bastati due gol per ridare entusiasmo. A Genova l'Inter ha fatto bene nel secondo tempo, ora con la Fiorentina la partita è complicata perché i viola giocano bene. Bisogna avere pazienza, certo è che con il mercato che ha fatto l'Inter deve stare nelle prime tre posizioni".

CASUALITA' O MENTALITA' - "Sono cambiate tante cose, la partita non è mai finita anche se sei 2-0 a 5' dalla fine. Puoi rimontare con un corner o un'azione particolare: Icardi col Tottenham ha segnato perché si è trovato a metà campo dopo un fallo. Si parla anche di mentalità ma il termine è usato spesso in maniera errata. Dipende tanto dai principi che l'allenatore dà. Squadre che difendono moltissimo prima o poi il gol lo beccano, magari alla fine quando l'avversario mette qualità in campo. Se puoi mettere Keita e Perisic nel secondo tempo ti baci i gomiti e vinci la partita".



MODRIC E MERCATO - "Bisogna vedere quanto fosse vero che Modric voleva venire all'Inter, perché non c'è mai stata una trattativa col Real. Spalletti sta cercando di risolvere la questione a centrocampo con Brozovic, che sta facendo molto bene. È giusto insistere su questa strada".



RONALDO E LA SERIE A - "Spero che l'arrivo di Ronaldo sia quello che ci riporta ai tempi in cui arrivavano in Italia i Matthaus, Gullit e Platini. La Juventus è ripartita forte, ma ha avuto un calendario più abbordabile del Napoli. Ora iniziano gli scontri diretti, ma i punti servono per dare autostima".