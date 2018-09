Intervenuto ai microfoni di Radio Anch'Io lo Sport l'ex bandiera dell'Inter e oggi allenatore, Walter Zenga ha parlato del suo futuro: "Con l'Inter ho un rapporto viscerale. Sono stato in Curva, ho fatto le giovanili, ci sono stato 22 anni. Ringrazio tutti per la stima ma l'Inter ha Spalletti, che è un allenatore molto bravo. Spero di tornare presto In Italia perché il calcio mi manca. Sarei rimasto molto volentieri a Crotone, tifo per loro e spero tornino al più presto in Serie A. Se accetterei la Serie B? Di fronte al progetto serio se ne può parlare. Non si dice mai di no. Si prova però a guardare lontano, non a contratti di 5-6 mesi".