Walter Zenga, ex allenatore del Crotone e bandiera dell'Inter, ha parlato ai microfoni di RMC Sport del possibile arrivo di Modric in nerazzurro.



Queste le sue dichiarazioni: "Più vai avanti con gli anni e più hai voglia di tornare a casa. Si fa il giro del mondo, ma a un certo punto senti il bisogno di rientrare. Spero di avere un'opportunità: l'anno scorso abbiamo fatto bene con il Crotone. Modric? Se l'Inter prende Modric deve per forza provare a vincere lo Scudetto, non può arrivare terza o quarta. Il mercato del Milan? Mi piace cosa ha fatto il Milan: ha dei giocatori giovani e interessanti. Romagnoli, Caldara e Calabria sono il futuro azzurro. La situazione del calcio in Italia è critica. Non capisco il conflitto di interesse per Pirlo, che deve e può fare quello che vuole. Se Mancini vuole può chiamarmi".