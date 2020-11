La nuova tappa europea della Lazio è in Russia, dove domani i biancocelesti di Simone Inzaghi se la vedranno con lo Zenit San Pietroburgo nel match valido per la terza giornata della fase a gironi della Champions League. Ma i bookmaker inglesi tengono d’occhio un giocatore in particolare: Joaquin Correa. L’attaccante biancoceleste potrebbe diventare il primo giocatore della Lazio a trovare il gol in due partite consecutive in Champions League dal dicembre 2007. Ne sono consapevoli i betting analyst che offrono tale eventualità a 3,25. L’ultima impresa era riuscita a Goran Pandev quando infilò la porta contro Olympiakos e Real Madrid. Più difficile per i bookie una doppietta dell’argentino che paga 14 volte la posta.