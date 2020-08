Steven Zhang, tornato nei giorni scorsi al seguito della squadra dopo una lunga e forzata assenza per l'emergenza Coronavirus, esulta per la finale di Europa League raggiunta dalla sua Inter. Il presidente nerazzurro al fischio finale del match vinto 5-0 contro lo Shakhtar Donetsk si è intrattenuto in campo facendo selfie con i suoi calciatori, visibilmente soddisfatto per la sua prima finale europea alla guida del club.