L'Inter vuole Antonio Conte e si é decisa ad affondare il colpo per convincere al 100% l'ex allenatore dI Chelsea e Juventus, oltre che ex-CT della Nazionale, a sposare il progetto nerazzurro. Per farlo il patron Zhang ha dovuto dare un accelerata ai contatti mettendo sul tavolo della trattativa un progetto solido e a lunga durata.



CONTRATTO TRIENNALE - La base di partenza del progetto é un contratto lungo che legherebbe a doppio filo la proprietà nerazzurra ad Antonio Conte e viceversa. Suning, secondo Tuttosport, ha proposto un accordo della durata triennale con l'inserimento di parte dello staff a cifre non lontane da quelle proposte dalla Roma soltanto un mese fa. Insieme a lui arriverebbe all'Inter (o meglio tornerebbe) anche un ex-collaboratore, Lele Oriali, già contattato dai nerazzurri a gennaio. PROGETTO SENZA ICARDI - Un progetto, quello do Conte, che passerà anche da importanti scelte di mercato. La rosa cambierà forma e modulo ma, secondo il Corriere dello Sport non avrà Mauro Icardi in squadra. Anche da Conte, che é stato informato sui fatti avvenuti a gennaio e che hanno portato all'esclusione della punta dalla rosa, é arrivato il via libera alla cessione. Icardi, tra l'altro, non rappresenta neanche l'attaccante ideale (per caratteristiche) del calcio di Conte.



PALLA A CONTE - Cosa manca quindi per il fatidico viaggio a Nanchino che sancirebbe l'accordo definitivo? Al momento soltanto la qualificazione alla prossima Champions League (dato non da sottovalutare) e il sì finale, con tanto di firme, da parte di Conte. Sì perché come vi abbiamo raccontato a lungo nel corso delle ultime settimane l'allenatore salentino ha la Juventus come sua priorità e sta aspettando di capire cosa succederà con Allegri prima di legarsi a lungo all'Inter.