Arrivano nuove anticipazioni delle parole rilarilasciate daldal presidete dell'Inter, Steven Zhang, a Sky Sport. Dopo aver elogiato Lukaku e puntato il dito sulla questione stadio, ha raccontato l'emozione per lo scudetto vinto e l'impegno economico messo nel club.



SCUDETTO - "Sensazione incredibile, grande soddisfazione di aver alzato al cielo un trofeo con dei competitori così forti, uno che ha vinto per 9 anni di fila e non vincendo da 11 anni. Non pensi che arrivi mai quel giorno. Non si può immaginare che cosa proverai quando vedi la città e i tifosi così felici. In particolare in questo periodo così difficile della storia per tutti. In molti paesi non si è ancora tornati alla normalità. Qualcosa di speciale, ci ha portato speranza e luce. Non so se la storia si ripeterà, ma sicuramente è un ricordo che si cristallizzerà nella memoria di milioni di persone".



IMPEGNO ECONOMICO - "Personalmente è una soddisfazione, abbiamo messo grande impegno nel club, finanziario e di energie mentali e fisiche, insieme alla squadra per arrivare a questo trofeo. Un club come l’Inter deve essere sempre competitivo, vincente o sulla strada per vincere. Questo trofeo è la dimostrazione che abbiamo reso onore e fatto qualcosa di importante per questa squadra, abbiamo portato soddisfazione alla città e dimostrato che il lavoro ripaga, nonostante le difficoltà".