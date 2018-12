Steven, presidente dell'Inter, dedica un post su Instagram a un dipendente della società, Francesco, che inizierà una nuova avventura lavorativa all'estero, lui che lavorava nel settore marketing interista e che lascerà l'Italia per andare in Inghilterra.Queste le parole del presidente nerazzurro: "L'Inter significa tanto per la gente e per il mondo, perché rappresenta l'energia positiva e la grande passione di migliaia di persone. Siamo un gruppo unito con cooperazioni importanti e molto orgogliosi di essere una piattaforma che forma talenti e offre risorse al mondo nerazzurro. I nostri staff lavorano in tutto il mondo per rendere il club migliore.".