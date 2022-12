Questo articolo non è frutto della redazione di Calciomercato.com, ma è scritto da uno studente del Dipartimento di Comunicazione e Ricerca Sociale, Università La Sapienza di Roma, e rientra nella convenzione che Calciomercato.com ha siglato con l'ateneo romano, nello spirito di valorizzazione dei prodotti degli studenti e di facilitazione del loro ingresso nel mondo del lavoro.

Funziona così da sempre: per un tifoso, di qualsiasi squadra,, nel 2007, con Roberto Mancini in panchina, ci fu l’exploit di, consumatosi però in fretta. Oggi c’è, sicuramente meno talentuoso rispetto al centravanti, ma con una bella storia alle spalle. All’Inter, l’esterno, ha svolto tutta la trafila partendo dai pulcini, poi è andato a farsi le ossa, la cosiddetta gavetta. Con Juric, al Verona, si è imposto in Serie A riguadagnandosi una chance all’Inter e con Simone Inzaghi è stato valorizzato da quinto di sinistra nel 3-5-2 del tecnico piacentino.Il salto dalle giovanili alla prima squadra è qualcosa di statisticamente drammatico per un calciatore. È altissima, infatti, la percentuale di quelli che finiscono a giocare fuori dai professionisti o che addirittura smettono. Fare il salto in una big come l’Inter, poi, è addirittura più complesso. Ma i tempi sono cambiati, nel calcio e all’Inter, che tutto è tranne che un’azienda florida.Tenendo sempre presente che al momento della verità, spesso, a spiccare il volo sono calciatori meno considerati di altri. L’esempio più calzante, per l’Inter, è quello del giovane Fabbian, che al primo anno di Reggina, tra i professionisti, ha assorbito alla grande l’impatto tra i professionisti, presentandosi a metà stagione con già 5 reti all’attivo, da centrocampista.Quella che vi proponiamo è una lista di giovani calciatori che al momento hanno raccolto le maggiori attenzioni, guadagnando già le prime convocazioni nelle nazionali di categoria.Matteo Ferronato: Portiere classe 2008.Kevin Moressa: Trequartista, arrivato dalla Clodiense.Marco Grisoni: Centrocampista centrale/mezzala.Matteo Cocchi: Terzino sinistro arrivato dal Bologna.Alessandro Ciardi: Centrocampista sinistro.Mattia Mosconi: Attaccante.Francesco Tommasi: PortiereGiacomo De Pieri: Attaccante esterno/seconda punta, arrivato dalla Liventina. Un talento puro su cui l’Inter punta tantissimo.Alessandro Calligaris: Portiere.Valentin Carboni: Seconda punta di qualità.Pio Esposito: Attaccante moderno, molto abile nel colpo di testa.