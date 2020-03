Il presidente dell'Inter, ​Zhang Kangyang, programma dalla Cina il futuro della società nerazzurra. Questo è quanto scrive la Gazzetta dello Sport.



“Cinquecentro chilometri, parametrato con i numeri cinesi, vuole dire affacciarsi dal terrazzo e osservare al piano terra l’emergenza coronavirus. Ecco, il cuore del discorso è tutto qui. Parte da Wuhan e arriva a Nanchino, 500 km più a est appunto, dove Steven Zhang sta trascorrendo questi giorni. Lui che progetta il rilancio. O la ripartenza, se preferite. Perché Wuhan è ripartita. E quando anche il calcio e l’Inter avranno riavviato il motore, da questa parte del mondo ci sarà da costruire l’Inter 3.0. La prima di Zhang è quella passata attraverso le pene del fair play finanziario. La seconda ha avvicinato il mondo Juve: dal -17 punti alla 26a giornata di un campionato fa, al -6 (potenziale) attuale. Crescita chiara, ma ancora non sufficiente per stare al passo del mondo in bianco e nero”.