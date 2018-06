Nei giorni scorsi Zidane ha salutato il “Bernabeu”, tra le varie opzioni Better per la panchina c’è quella di Ct della Francia (a 2,50) che è la favorita; poi, a 2,65 la possibilità che Zizou non alleni il prossimo anno; Zinedine al posto di Conte al Chelsea vale 4 volte la posta; poi CT di ALTRE NAZIONALI a 5,00; sulla panchina della Juve al posto di Allegri è quotato a 12,00. Con Zidane che va via è partito anche il toto sostituto per la prestigiosa panchina delle “Merengues”. Per Better i favoriti sono l’argentino Pochettino, nell’ultima stagione al Tottenham, e Max Allegri, plurititolato in Italia con la Juve, entrambi a 4,50; a stretto giro il francese Arsène Wenger (a 5,50) che ha lasciato l’Arsenal dopo 22 anni; tre tecnici sono quotati a 6,50 per l’arrivo a Madrid: Antonio Conte, sotto contratto ancora per un anno con il Chelsea, Joachim Loew, attuale tecnico della Germania che è campione del Mondo in carica, e Guti, scelta interna, ex stella delle “Merengues”.