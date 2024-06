Redazione Calciomercato

Zidane confessa: 'Mi manca allenare. Ho un club nel cuore"

un' ora fa



Nel vorticoso giro degli allenatori, rischia di star fuori, ancora una volta, uno dei più vincenti degli ultimi anni. Stiamo parlando di Zinedine Zidane che ha parlato a Carré delle sue scelte di carriera e di quanto gli manchi tornare a sedersi in panchina. Queste le parole del francese.



PRONTO A TORNARE? - "Ora sono impegnato in un altro modo. A volte mi manca la quotidianità. Anche se la vita quotidiana da allenatore è 'calda'. Mi sono preso una pausa che è diventata una grande pausa. Ma di tanto in tanto mi manca", ha confessato.



PRIMO AMORE - "Per me Marsiglia è la capitale del calcio e anche dello sport. La Castellane? Da questo quartiere sono usciti molti atleti. Ecco perché ci piacerebbe vedere più giocatori marsigliesi all'OM, provenienti dai quartieri. Non ci ho mai giocato? È successo così, non sono stato io, ma Marsiglia e il club sono sempre nel mio cuore. Dagli 11 ai 14 anni ero allo stadio Vélodrome. Andavo nella virage nord e mi mettevo sotto il tabellone. In ogni caso, nessuno me lo toglierà". Dal 2021 Zidane non ha più guidato alcuna squadra. Al Real Madrid ha vinto, in panchina, 2 campionati, 2 Supercoppe di Spagna, 3 Champions League, 2 Supercoppe Uefa e 2 Coppe del Mondo per club.