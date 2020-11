Mark Iuliano, ex difensore della Juventus, dove ha giocato con Zidane e Conte, parla dei due tecnici di Real Madrid e Inter che si affronteranno questa sera. Ecco le sue parole a Sky Sport: "Due persone passionali, ma impostate in maniera diversa. Zizou lo vedevi a cena la sera e poi lo rivedevi in partita. Conte era così anche come giocatore, stressante prima della partita: per lui veniva il gruppo, caricava i compagni a pallettoni. La camera in cui c'erano lui e Deschamps la chiamavamo 'angoscia'".